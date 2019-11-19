بالصور- محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مدينة العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير مدينة العمال بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروع، الذي يجري بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة تقديرية تصل إلى 77 مليون جنيه.

ووجّه المحافظ، خلال جولته التفقدية داخل الوحدات، بسرعة الإنجاز وإنهاء أعمال الهيكل الإنشائي للعمارات بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وتكثيف العمل بالعمارات لسرعة إعادة تسكين أهالي المنطقة بالوحدات المخصصة لهم.

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وقال "حسين"، إن أعمال تطوير مدينة العمال تعتبر بمثابة استكمالًا لما جرى البدء فيه في المنطقة، وسيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلي للمدينة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضاري يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.

وأوضح المهندس نيازي مصطفي، مدير وحدة تطوير العشوائيات، أن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت إلى 60% تقريبا، والتي تشمل إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، بإجمالي 218 وحدة سكنية، و44 محل تجاري، وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطرًا على حياة قاطنيها.

يُذكر أن منطقة التطوير تقع على مساحة 4.4 فدانًا، وتحتوي على 18 مبني عبارة عن (8 عمارات عمال، 3 عمارات إيواء، 7 عمارات أهالي)، بإجمالي 437 أسرة، وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.