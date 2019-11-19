مقتل اثنين من المتهمين في واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص جنوب قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

شنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسوان، تحت إشراف اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية على منطقة القراريش بمركز دراو، وذلك عقب وصول معلومات تفيد تواجد متهمين في واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص في المنطقة.

جاء تشكيل القوة الأمنية في الحملة برئاسة اللواء حمدي هاشم، مدير إدارة البحث الجنائي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وداهمت المنطقة المذكورة والتي لجأ إليها المتهمان بعد استشهاد المقدم باسم فكرى، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا.

وخلال عملية المداهمة، أصيب المتهمان "الشاذلي" و"رضوان"، بطلق ناري، خلال تبادل لإطلاق النار، وجرى نقلهما إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

الجدير بالذكر أن تبادلًا لإطلاق نار بين عناصر إجرامية بمركز قوص محافظة قنا، وقوة من الشرطة، أسفر عن استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص، وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد 4 أيام من الواقعة من قتل أحد المتهمين، وتوالي ملاحقة جميع العناصر المتورطة في الواقعة.