روسيا تحتفل بيوم قوات المدفعية والصواريخ

تحتفل روسيا، اليوم 19 نوفمبر، بالعيد الوطني لقوات المدفعية والصواريخ، إحدى أهم الركائز ونقاط القوة في جيش البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

يعود تاريخ هذا الاحتفال إلى العام 1942، حيث بدأ الجيش الأحمر السوفييتي في الـ19 من نوفمبر هجومه المضاد على

القوات النازية بالقرب من ستالينغراد، معتمدًا على آلاف القطع المدفعية وراجمات الصواريخ المختلفة.

واليوم وبعد مرور 77 سنة ما تزال قوات المدفعية والصواريخ في روسيا أحد الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها جيش البلاد،

وتبقى هذه القوات وسيلة الردع والهجوم الأساسية.

وتواصل روسيا تزويد هذه القوات كل سنة بمعدات وآليات جديدة، كالمدافع المحمولة على المجنزرات، وراجمات الصواريخ المعدلة من طراز "تورنادو" و"سميرتش"، وتعمل باستمرار على تعديل القذائف والصواريخ الخاصة بهذه المنظومات لتصبح أعلى دقة، كما تسعى لتزويد تلك القوات بتقنيات رصد واستطلاع متطورة، من بينها طائرات ودرونات مسيرة.