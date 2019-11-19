شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ،الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 30 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أشقاء وأطفال، ونصفهم من بلدة العيساوية في القدس، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وتسليم بلاغات لآخرين لمقابلة مخابراتها، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن 15 مقدسيا جرى اعتقالهم من بلدة
ومن مخيم العروب وبلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقل الاحتلال 5 مواطنين بينهم 4 فتية، فيما جرى اعتقال 5 مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، و3 مواطنين من محافظة جنين، ومواطن واحد من كل من نابلس وبلدة بدو بضواحي القدس.
ولم تتوقف سياسة الاعتقالات منذ بداية الاحتلال وحتى الآن، فهي سياسة ثابتة والمتغير فيها مدى كثافتها واتساع نطاقها، واستحدثت سلطات الاحتلال عدة مسميات للاعتقال فمنها الإداري والميداني أو التوقيف.
وبحسب توثيق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن (6500) أسير يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم (350) طفلا، فيما تجرع مليون فلسطيني مرارة الاعتقال منذ احتلال فلسطين.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.