لبنان.. طوابير أمام المصارف بعد إعادة فتحها

اصطفت طوابير أمام المصارف اللبنانية التي أعادت فتح أبوابها اليوم، بعد إغلاق استمر أسبوعا، مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض قيود مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأغلقت البنوك معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان في 17 أكتوبر. وأعيد فتحها عقب إغلاق استمر

أسبوعين في أول نوفمبر، لكنها أغلقت أبوابها مجددا بعد ذلك بأسبوع بسبب إضراب الموظفين الذين شكوا من تهديدات من العملاء الذين يريدون سحب أموالهم.

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وسعيا لتجنب نزوح رؤوس الأموال، أعلنت جمعية مصارف لبنان، يوم الأحد، أن الحد الأقصى للسحب النقدي من العملات الأجنبية

ألف دولار أسبوعيا، وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر على الإنفاق الشخصي العاجل فقط.

ويقول مصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة وإن لديه القدرة على الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.

كما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وأن الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة.