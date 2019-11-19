أندريه كليموف: نفوذ أمريكا العالمي يتراجع

قال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، إنه من المحتمل فرض عقوبات إضافية على طهران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل سياسة الضغط على إيران، لكن كل عام يتناقص نفوذها في العالم، حسبما أفادت وكالة أبناء سبوتنيك.

قال كليموف، اليوم الثلاثاء: "ستواصل الولايات المتحدة سياسة الضغط على إيران مع بقاء السلطة الحالية في واشنطن، التي سيكون من غير المرجح تغيرها ما دامت

إيران لم تنهار".

ويعتقد كليموف أن الأمريكيين أنفسهم ليس لديهم فكرة واضحة عما يريدون تحقيقه في النهاية.

وقال: "لديهم تعليمات معينة، وهي إجبار إيران على القيام بما يريدون وهو أمر غير ممكن، ومع ذلك، فهم ليس لديهم فهم واضح لما يريدون تحقيقه في النهاية".

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واختتم كليموف بأنه "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن واشنطن

لديها أدوات جدية للتأثير، إلا أن فرصها في العالم تتناقص كل عام، وهذا بالطبع يزعج الأمريكيين".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، أعربت الدول الأوروبية عن موقفها من إيران والصفقة النووية مع طهران، بما يخالف التوجهات الأمريكية".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، انسحبت العام الماضي، من اتفاق 2015 النووي، الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات، التي شلت اقتصادها.

وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران، بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجددًا على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضًا من برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها الإقليمية.