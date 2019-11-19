اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة أمنية.. وأكدت أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.
من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال داهمت منطقة دير السنة في جبل المكبر وهدمت منزلاً.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف ومنعت المواطنين من التواجد في المكان.
وفي السياق ذاته هدمت جرافات الاحتلال منزلين في مخيم العروب شمال الخليل بحجة عدم الترخيص.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة ويهدم منازل في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.