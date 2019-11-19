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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة ويهدم منازل في القدس

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة أمنية.. وأكدت أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال داهمت منطقة دير السنة في جبل المكبر وهدمت منزلاً.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف ومنعت المواطنين من التواجد في المكان.

وفي السياق ذاته هدمت جرافات الاحتلال منزلين في مخيم العروب شمال الخليل بحجة عدم الترخيص.

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