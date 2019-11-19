تكليف وزير الخارجية الكويتي بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وكشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن التوقعات تشير إلى عودة أغلب أعضاء الحكومة المستقيلة.
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يأتي ذلك بعد يوم من اعتذار جابر المبارك عن تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وذلك بعد فترة وجيزة من تكليفه بتشكيل الحكومة.
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