كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: رئيسة مجلس النواب "مجنونة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بالمجنونة.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "صرحت نانسي بيلوسي للتو بأنه من الخطر السماح للناخبين بتحديد مصير ترامب".

وأضاف ترامب: "بعبارة أخرى، فهي تعتقد أنني سأفوز ولا تريد أن تترك الفرصة للسماح للناخبين باتخاذ القرار"، وتابع: "فهي تريد تغيير نظام التصويت لدينا. واو، إنها مجنونة!".

وبحسب قناة روسيا اليوم، جاءت تصريحات ترامب على خلفية حوار أجرته بيلوسي مع محطة "سي بي إس"، دعت من خلاله الرئيس ترامب إلى الإدلاء شخصيا بإفاداته في مجلس النواب، في إطار تحقيق العزل الذي أطلقه بحقه الديمقراطيون في المجلس، مشيرة إلى أن "جميع الفرص متوفرة لديه لطرح قضيته".

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وجددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي مقارنتها بين ترامب والرئيس الجمهوري السابق ريتشارد نيكسون، قائلة إن نيكسون الذي لاحقته فضيحة التنصت على مقر الحزب الديمقراطي وما تلاها من تستر، اهتم على الأقل ببلده، إذ أنه فضل ترك السلطة قبل مساءلته في الكونغرس.

وقالت: "ما فعله ترامب كان أسوأ كثيرا حتى مما فعله ريتشارد نيكسون".

وتجري لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، للأسبوع الثاني جلسات علنية في قضية عزل ترامب، ومن المقرر أن يمثل أمام النواب في الأيام المقبلة عدد من الذين يعدون شهودا رئيسيين في القضية، بمن فيهم سفير الإدارة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سونلاند.