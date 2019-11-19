كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب الفلبين ويسفر عن إصابة 4 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب أربعة أشخاص على الأقل في جزيرة مينداناو في الفلبين، نتيجة للزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة بمقياس ريختر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام نقلًا عن السلطات المحلية.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال سجل في الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش، يوم أمس الاثنين.

وأضاف مركز الرصد: "يقع مركز الزلزال على بعد 3 كيلومترات (1.8 ميل) جنوب شرق مدينة سان فيسينتي على عمق 10 كيلومترات. تم تسجيل 33 هزة ارتدادية بعد الزلزال".

وذكرت سلطات مدينة كادينجيلان، أن شخصًا واحدًا قد أُصيب بصدمة في الرأس، وتوفي شخص آخر، وبدأ شخصان آخران يعانيان من قلق شديد، وفقًا لصحيفة "نشرة مانيلا".

وقال المركز الإعلامي، إن نحو 100 مبنى، بما في ذلك مركز طبي، لحقت بها أضرار في مقاطعة بوكيدنون بسبب الظاهرة الطبيعية.

وقد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6,5 درجات ضرب جنوب الفلبين، يوم الخميس 31 اكتوبر.

وقد أفاد جيولوجيون، بأن الزلزال هو ثاني زلزال قوي يصيب المنطقة خلال الأسبوع.

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ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال جزيرة مينداناو، في نفس المنطقة حيث أدت هزة قوية إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص الثلاثاء 29 اكتوبر.

وكانت الهيئة الجيولوجية الأمريكية قد ذكرت في البداية، أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، إلا أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وقد أعلنت السلطات الفلبينية، صباح يوم الثلاثاء 29 اكتوبر، وقوع زلزال بقوة 6,6 درجات بجزيرة مينداناو، وتوقعات بوقوع أضرار.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال جزيرة مينداناو في نفس المنطقة التي شهدت زلزالا مدمرا بداية شهر اكتوبر.

وقال عمدة مدينة تولونان، ريويل ليمبونجان، إنه أمر بتعليق الدراسة والعمل للسماح للمهندسين بفحص المباني.

وأضاف لمحطة إذاعة "مانيلا": "يجب أن يتم نقل جميع المرضى في المستشفيات في الهواء الطلق الآن .. إنه زلزال أقوى من المرة الماضية".

وكان زلزال بقوة 6.3 درجة قد ضرب المنطقة نفسها تقريبا في 16أكتوبر، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 215 آخرين.