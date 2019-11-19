كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ صباح الخالد رئيسًا للحكومة الكويتية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب وكالة كونا الكويتية، اعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لعدم قبوله إعادة تعيينه رئيسا للحكومة الكويتية، بعد وقت قصير من صدور أمر أميري بتعيينه في هذا المنصب.

وقد أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من مهام تصريف شؤون وزارتيهما، بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.

وينص الدستور لا يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.

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وكان الشيخ صباح الأحمد استقبل، بقصر بيان صباح اليوم، على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق، والشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدر أمير الكويت أمرا منذ يومين بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وكلف جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المبارك اعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.