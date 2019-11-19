كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: إيران تستعيد الهدوء بعد اضطرابات ارتفاع أسعار الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف متحدث باسم القضاء الإيراني، أن الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بسبب ارتفاع أسعار البنزين تراجعت، بعد يوم واحد من تحذير النخبة من الحرس الثوري من اتخاذ إجراءات "حاسمة" إذا لم تتوقف الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي "تمت استعادة الهدوء في البلاد".

وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المنشورة في تحد لحجب الإنترنت استمرار الاحتجاجات في العديد من المدن مساء الاثنين، وتواجد قوات الأمن في الشوارع.

وقالت وكالة "رويترز"، إنها لا يمكنها أن تتحقق من الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت السلطات، أن عدة أشخاص، بينهم أفراد من قوات الأمن والشرطة، قُتلوا في الاحتجاجات التي بدأت يوم الجمعة بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50 في المائة على الأقل، واعتقال نحو 1000 من "مثيري الشغب".

وأوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن ثلاثة من أفراد قوات الأمن تعرضوا للطعن حتى الموت بالقرب من طهران.

وعبر مئات الشباب والإيرانيين من الطبقة العاملة عن غضبهم من تراجع مستويات المعيشة وفساد الدولة والفجوة العميقة بين الأغنياء والفقراء، كما أوردت شبكة "رورنيوز".

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يحرقون صور كبار المسؤولين ويدعون الحكام الدينيين إلى التنحي، وكذلك الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

Advertisements

وقال التلفزيون الحكومي، إنه سيتم إقامة جنازات لحراس الأمن الذين قُتلوا في الاحتجاجات، مضيفًا أن "الآلاف من الإيرانيين نظموا تجمعات في عدة مدن لإدانة الاضطرابات".

لا يزال فرض قيود على الوصول إلى الإنترنت مفروضًا في عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى أن الحكام الدينيين لا يشعرون بالقلق إزاء المزيد من الاحتجاجات المحتملة.

ألقى الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، يوم الأحد، باللائمة في الاضطرابات على خصوم إيران الأجانب، بما في ذلك الولايات المتحدة، وندد بالمتظاهرين بوصفهم "بلطجية".

في يوم الاثنين، حذر الحرس الثوري الإيراني من اتخاذ إجراءات "حاسمة" إذا استمرت الاحتجاجات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقام الحرس الثوري وميليشيا الباسيج التابعة لهم بقمع الاضطرابات في أواخر العام 2017 والتي قتل فيها 22 شخصًا على الأقل.

أدانت الولايات المتحدة، التي أوقفت اتفاقًا نوويًا دوليًا مع إيران العام الماضي وأعادت فرض العقوبات، طهران لاستخدامها "القوة المميتة" وحجب الإنترنت.

ازداد الإحباط بسبب انخفاض حاد في قيمة العملة وارتفاع أسعار الخبز والأرز وغيرها من المواد الغذائية الأساسية منذ أن بدأت واشنطن في ممارسة "أقصى ضغط" على إيران لتقديم تنازلات نووية وأمنية.

وقالت الحكومة، إن ارتفاع الأسعار يهدف إلى جمع حوالي 2.55 مليار دولار (1.97 مليار جنيه إسترليني) سنويًا للحصول على إعانات إضافية لـ 18 مليون أسرة تكافح من أجل الدخول المنخفضة.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) إن الإعانات المقدمة للفقراء، الداعمين الأكثر ثباتًا للمؤسسة الدينية، قد بدأت اليوم الثلاثاء.