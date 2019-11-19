كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 19/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الولايات المتحدة توجه ضربة قاسية للتعاون الروسي الإيراني

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، خطوة من شأنها القضاء على التعاون الروسي والأوروبي مع إيران بشأن منشأة "فوردو"، النووية الإيرانية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || روسيا تعيد العشرات من أبناء مقاتلى داعش إلي العراق

أعلنت روسيا إنها أعادت 32 طفلاً آخر من أبناء مقاتلي تنظيم داعش إلي العراق. وقام التلفزيون الحكومي الروسي اليوم الثلاثاء بعرض لقطات للأطفال الذين يصلون إلى مطار جوكوفسكي خارج موسكو. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تأمر باعتقال 133 عسكريًا

نقلت وكالة "رويترز" عن وكالة أنباء الأناضول الحكومية اليوم الثلاثاء، إن تركيا أمرت باحتجاز 133 عسكريًا للاشتباه بصلااتهم بشبكة تتهمها أنقرة بتنظيم محاولة انقلاب في عام 2016.

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