كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعرض بيع "سو-35" على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس شركة الدفاع الحكومية الروسية روستك يوم الاثنين، إن روسيا عرضت بيع الطائرات المقاتلة من طراز سو 35 على تركيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس.

ونقلت "تاس" عن قائد "روستك" سيرجي تشيمزوف قوله على هامش معرض دبي للطيران 2019: "لقد قدمنا ​​مقترحاتنا لتركيا وعرضنا "سو-35" ولازالو يفكرون في الأمر حتى الآن. عندما يتخذون قرارًا، نحن مستعدون للبيع بينما الصناعة مستعدة لإنتاج كلاً من "سو- 57" .

ومن جانبه صرح، ديمتري شوغاييف رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني يوم الاثنين، إن موسكو ستحتاج إلى مزيد من عمليات الشراء الدفاعية من قبل تركيا قبل النظر في بيعها مقاتلي "سو-57" الأكثر تقدمًا.

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ومنذ تعليقها من برنامج "أف-35" بقيادة الولايات المتحدة هذا العام، تسعى تركيا للحصول على بدائل لاستبدال أسطولها القديم من طراز إف16.

قامت الولايات المتحدة بإزالة تركيا من برنامج بناء مقاتلات "أف-35" بعد وصول أول شحنة من أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400" إلى تركيا في يوليو، وما زالت تحاول إقناع أنقرة بالانسحاب من الصفقة مع موسكو.

وقد صرح بعض المسؤولون الأمريكيون، إن الطائرة "إس-400" تشكل تهديدًا للأنظمة العسكرية الأمريكية، ولا سيما الطائرة المقاتلة الشبح طراز "إف-35"، وحذرت مرارًا وتكرارًا من فرض عقوبات إذا قامت تركيا بتثبيت النظام الروسي.