كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تنهي العقوبات على محطة فوردو النووية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الولايات المتحدة إنها لن تتنازل عن العقوبات المتعلقة بمحطة فوردو النووية الإيرانية بعد أن استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في موقع تحت الأرض.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء التعاون الروسي والأوروبي مع إيران في الموقع الذي كان سريًا، والذي كان من المفترض أن يصبح مركزًا للبحوث المدنية بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي لعام 2015.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين، الكمية المناسبة لتخصيب اليورانيوم لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر، لا يوجد سبب مشروع لإيران لاستئناف تخصيب اليورانيوم في هذا الموقع السري السابق.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران نفسها هذا الشهر إن طهران تقوم مرة أخرى بتخصيب اليورانيوم في الموقع الحساس الذي أخفته إيران عن مفتشي الأمم المتحدة لعدم انتشار الأسلحة النووية حتى تعرضها في عام 2009.

وشدد بومبيو، يجب على إيران عكس نشاطها هناك على الفور.

بينما حاولت الدول الأوروبية إنقاذ الاتفاقية النووية، نأت إيران بشكل متزايد عن الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي.

وتتطلب الاتفاقية من إيران كبح برنامج التخصيب لديها مقابل إزالة معظم العقوبات الدولية، ودعت إلى تحويل فوردو إلى مركز للفيزياء والتكنولوجيا.

على الرغم من انسحابها، منحت إدارة ترامب إعفاءات من العقوبات سمحت للشركات الأجنبية بالقيام بعمل في إيران أدى إلى عدم انتشار الأسلحة النووية. ومن بين هؤلاء روساتوم الروسي في فوردو.

وأوضح بومبو أن الإعفاءات ستنتهي في 15 ديسمبر. وكانت وزارة الخارجية قد قالت الشهر الماضي إنها جددت الإعفاءات لمدة 90 يومًا.

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واشاد السناتور الجمهوري تيد كروز وليندسي جراهام وليز تشيني بالقرار ودعوا ادارة ترامب الى انهاء التنازل عن مفاعل اراك للمياه الثقيلة حيث تعمل شركة الصين الوطنية الصينية المملوكة للدولة.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان، لا يوجد مبرر لمد هذا التنازل في ضوء التأكيد الأخير بأن إيران تنتهك التزاماتها بالمياه الثقيلة، ناهيك عن السماح لإيران بمواصلة بناء برنامجها - ليس في فوردو ولا في آراك.

وقال كيلسي دافنبورت، مدير جمعية الحد من الأسلحة إن قرار الاثنين قد يزيد من خطر الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال دافنبورت، هذه الخطوة تنطوي على مزيد من المخاطرة بانهيار خطة العمل المشتركة المشتركة لأنها تزيل فائدة ملموسة لإيران بموجب الصفقة.

كما دعا بومبو إيران إلى إنهاء العنف ضد المحتجين، حيث انتشرت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الجمعة.

وحذر الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين من اتخاذ إجراء إذا لم تتوقف الاضطرابات بشأن ارتفاع أسعار البنزين.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن 100 بنك على الأقل وعشرات المباني والسيارات قد أحرقت.

وقال بومبيو، ندين بشدة أي أعمال العنف اليرتكبها هذا النظام ضد الشعب الإيراني ونشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تحدثت عن العديد من القتلى.

