بعد ممالك النار.. ما حقيقة قانون قتل الأخوة في الدولة العثمانية؟

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن القانون الذي استُخدم بكثرة ومن خلاله قتل الأب أبناءه وأحفاده ليظلّ في الكرسي، و قتلت السلطانة الأم إبنها وحفيدها من أجل عودة الهيمنة على كرسي الحكم، و بادر الأخ بقتل أشقّائه وأبنائهم لينهي أيّة تهديدات تحيط بعرشه، وذلك من خلال طريقةٍ خاصة بالخيط الأبيض المصنوع من الحرير وفقاً للتقاليد العثمانية، الذي يُخنق به الأمراء حتى لو كانوا أطفالاً رضّع.

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