بالعيون الشرقية.. الأمن يشهر السلاح لتوقيف شخص عرض أمن المواطنين للخطر

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إن مفتش شرطة، يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بالعيون الشرقية، اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، مساء أمس الاثنين، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة سكر متقدمة، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة، بعدما أقدم تحت تأثير حالة تخدير متقدمة على تعريض والديه وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وأضاف المصدر، “ما حدث دفع موظف شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي، دون أن يضطر لاستخدامه، بعد أن تسنى تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، وتوقيفه عند محاولته التحصن بسطح منزل أسرته”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.