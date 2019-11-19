أمام الدفاع والحسنية.. “الڤار” التقنية المنصفة لـ”الطاس”

تمكن فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي، أمس الاثنين، من التتويج بكأس العرش للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على حسنية أگادير بهدفين مقابل هدف واحد، في الملعب الشرفي في مدينة وجدة.

وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد “الڤار”، فأل خير على “الطاس”، منذ اعتمادها أول مرة في المسابقات المحلية، خلال لقاء نصف النهائي، الذي جمع الفريق بالدفاع الحسني الجديدي، بعدما تدخلت التقنية لمساعدة الحكم سمير الكزاز على طرد مصطفى شيشان، لاعب فارس دكالة، فضلا عن مساهمتها في إعلانه عن ركلة جزاء في آخر أنفاس الشوط الإضافي الثاني، التي منحت أبناء الحي المحمدي العبور إلى النهائي.

وعاد “الڤار” ليُنصف “الطاس” في المباراة النهائية أمام غزالة سوس، حين أعلن حكم المواجهة عادل زوراق عن ركلة جزاء مستحقة للفريق البيضاوي، بعد اللجوء إلى “الڤار”، وهي التي ترجمها أسامة المليوي إلى هدف قبل 15 دقيقة على نهاية الزمن الأصلي للقاء، هدف عرف “الطاس” كيف يحافظ عليه، حتى أعلنت صافرة زوراق عن نهاية المواجهة، ودخول الفريق خانة الأندية المتوجة بالكأس الفضية.