محافظ حضرموت يعلن البدء قريباً في انشاء نادي للضباط بمواصفات عالية

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم عملية المسح والتهيئة لإقامة نادي الضباط الذي سيبدأ العمل فيه قريباً في الموقع الخاص بإستراحة الجندي بمنطقة خلف سابقاً .



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وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية بكوادر ومنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ، وقال إنه في هذا الإطار سيتم انشاء نادٍ للضباط بمنطقة خلف يتضمن انشاء فندق ومساكن للضباط وناديين صحي ورياضي ومسبح وصالة أفراح ، وذلك على مراحل بعد إقرار الدراسات الفنية الخاصة بهذا المشروع الحيوي .

وأشار المحافظ الى أن ذلك يأتي في اطار الاهتمام بالمؤسستين العسكرية والأمنية التي يبذل منتسبوها الغالي والنفيس في سبيل أن ينعم المواطنون بالأمن والسكينة ، وفي سياق العمل المؤسسي لتطوير البنية التحتية لقطاعي الجيش والأمن .