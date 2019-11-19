شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود" تُعلن إعادة تشغيل مستشفاها بالمخا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 أعلنت منظمة أطباء بلاحدود، إعادة تشغيل مستشفاها في مدينة “المخا”، بالساحل الغربي، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوعين من الإغلاق جراء هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي على المدينة.

وقالت المنظمة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - ، إنها “تعيد أطباء بلا حدود اليوم افتتاح مستشفاها في المخا”. Advertisements وأوضحت أن “المستشفى كان خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين إذ تعرض لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي ضرب المباني المجاورة”. وكان المستشفى خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين إذ تعرض لدمار جزئي نتيجة هجوم جوي بصاروخ حوثي، ضرب المباني المجاورة، مما تسبب في دمار كبير في مبنى المستشفى.

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