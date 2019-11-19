النزاهة :صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في محافظة ذي قار

اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في محافظة ذي قار، مبينة ان ذلك جاء على خلفية استغلال محرمات نهر الفرات. يتبع..



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