النزاهة: صدور أمر استقدامٍ بحق مدير عام دائرة صحة النجف السابق

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود".



وأشارت الدائرة، إلى أن "الأمر صدر استنادا إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي؛ لوجود مخالفات في تجهيز الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية خلال عام 2018".

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