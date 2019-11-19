عمل: بعض الأطراف المتسببة بالازمة لايمكن ان تكون صاحبة الحل

وقال الحزب في بيان أورده مكتبه الاعلامي وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن بعض الأطراف المشاركة في وضع الحلول هي بالاساس متسببة في المشاكل وليست لها القدرة على ايجاد حلول ناجعة للشعب العراقي

وأشار بيان الحزب أن بعض الأطراف السياسية المشاركة في السلطة تحاول من خلال هذه الاجتماعات الاستئثار بإدارة المشهد من خلال غلق الأبواب أمام القوى الوطنية داخل العملية السياسية وخارجها من أن تدلي بدلوها في الحلول وهي في ذات الوقت تبحث عن طريقة للإلتفاف على مطالب الجماهير من أجل تحقيق مكاسب حزبية وفئوية خاصة.



ودعا الحزب في بيانه كافة القوى الوطنية وأبناء الشعب العراقي الذين خرجوا من أجل الحرية والكرامة والقضاء على الفساد إلى الانتباه لما يحاك ضدهم في الخفاء.

ولفت البيان إلى أن هناك قوى سياسية تحاول ممارسة الحيل والخداع فهي تريد أن تخرج من الباب لتدخل من الشباك لتضمن بقاء الحال على ماهو عليه وتتم مصادرة تضحيات الجماهير التي خرجت مطالبة بإصلاح العملية السياسية بكاملها .

وأكد حزب عمل أن لامجال لأي حل خارج نطاق المطالب الجماهيرية التي تريد تغييرا جوهرياً في العملية السياسية من خلال حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وفق الأطر الدستورية والقانونية.

