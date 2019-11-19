نفى محافظ نينوى منصور المرعيد، الثلاثاء، تقديم استقالته. وقال المرعيد على صفحته الرسمية على الفيسبوك، ان "الانباء التي نشرت بشأن تقديم استقالتي من منصبي محافظا لنينوى عارية عن الصحة". Advertisements واضاف "انني مستمر في أداء مهامي بديوان محافظة نينوى". وتناقلت وسائل اعلامية اليوم الثلاثاء، وثيقة تضمنت ان محافظ نينوى منصور المرعيد قدم استقالته من منصبه، لعدم قدرته على اكمال مهامه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ نينوى ينفي تقديم استقالته ويؤكد استمراره في اداء مهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.