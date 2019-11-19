الاستيطان الإسرائيلي وعودة داعش.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: بومبيو: واشنطن أنهت إعفاء "فوردو" الإيرانية من العقوبات، مدير الاستخبارات العراقية: داعش يرتب صفوفه للعودة مجددا، صحيفة فرنسية: احتجاجات لبنان والعراق كشفت انحسار نفوذ إيران، القرصنة.. إرهاب حوثي - إيراني جديد بالبحر الأحمر، صحف فرنسية: حزب الله مصدر رئيسي للفساد في لبنان، سلطان بن زايد.. وفاء للعروبة على درب الوالد المؤسس.



كما تقرأون: غسان سلامة: تطورات إيجابية بالأزمة الليبية ومتفائلون بـ"برلين"، إعلان أمريكي صادم: الاستيطان الإسرائيلي "لا يتناقض مع القانون"، فلسطين: خطوة واشنطن بشأن المستوطنات باطلة، مطالب دولية بضرورة حظر الأسلحة النووية بالشرق الأوسط، الإندبندنت: الاحتجاجات أجبرت السلطات الإيرانية على قطع الإنترنت.

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وفي الاقتصاد تطالعون: الذهب يمحو خسائره مع تجدد مخاوف التجارة، ألمانيا تتعهد بزيادة إنفاقها في "الناتو" إلى 50.3 مليار يورو، 2.6% ارتفاعا بالناتج الصناعي الروسي في أكتوبر.

ورياضيا تتابعون: إيطاليا تكتب التاريخ بـ9 أهداف ضد أرمينيا.

وأخيرا الفن: بطل الحلقات الأولى في "ممالك النار": الصدفة وراء ترشيحي للدور.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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