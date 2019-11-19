مقتل 16 من طالبان وداعش في غارات جوية بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفرت سلسلة من الغارات الجوية في أفغانستان عن مقتل 16 على الأقل من حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، الثلاثاء، عن مسؤولين عسكريين القول، إن غارة جوية جرت في منطقة "سيد كرم" بإقليم باكتيا، أدت إلى مقتل 6 من عناصر طالبان، وتدمير مخبأ أسلحة صغير.

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية أخرى في منطقة دشت آرتشي بإقليم قندوز، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر طالبان.

وقال المسؤولون إن غارة جوية أخرى في منطقة أتشين بإقليم نانجارهار، أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من تنظيم داعش خراسان، وأضافوا أن الغارات الجوية في منطقتي "بول العلم" و"شارخ" في إقليم لوجار، أدت إلى مقتل أحد مسلحي طالبان ودمرت مخبأ صغير للأسلحة.

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية في منطقة مراج بإقليم هلمند، أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من طالبان.