بعد ميناء أم قصر.. محتجون عراقيون يغلقون مرفأ خور الزبير في البصرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة "رويترز" إن محتجين عراقيين أغلقا مرفأ خور الزبير القريب من البصرة.



وأضافت الوكالة أن المحتجين العراقيين الغاضبين اقتحموا مرفأ خور الزبير وقاموا بإغلاقه.

ويوم أمس سد مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله مما أدى لتراجع العمليات بنسبة 50 بالمئة.

Advertisements

وذكرت المصدران أنه في حالة استمرار الحصار حتى بعد الظهر، فإن العمليات ستتوقف كلياً.

وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر إلى التاسع من نوفمبر مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر.

يشار إلى أن ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، يستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.