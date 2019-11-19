ريفي: اللبنانيون اليوم إستردوا الوكالة من المجلس النيابي

رأى الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ال​لبنان​يين اليوم إستردوا الوكالة من ​المجلس النيابي​. الشرعية الشعبية في الشارع، وعلى ​السلطة​ إحترام إرادة اللبنانيين، وتشكيل ​حكومة​ إنتقالية بصلاحياتٍ إستثنائية للإنقاذ الإقتصادي، ولإجراء إنتخابات مبكرة. عشتم يا أبطال لبنان، والى إنتصارات وطنية جديدة".

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