لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري قام بواجبه ودعا إلى الجلسة، وما حصل صورة من الواقع الحقيقي الّذي يعيشه لبنان اليوم، ويجب أن نعترف بوجود أزمة اليوم".
وأكّد في تصريح تلفزيوني، "أنّنا متضامنون مع مطالب الحراك ولا مانع لدينا أن تجرى انتخابات مبكرة، ولكن على أساس أيّ قانون؟ المطلوب الذهاب إلى قانون انتخاب غير طائفي يجعل لبنان دائرة انتخابيّة واحدة"، موضحًا "أنّنانستقيل عندما ندرك أن أكثريّة الواقع اللبناني تريد ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نصرالله: للذهاب إلى قانون انتخاب غير طائفي ونستقيل عندما ندرك أن الأكثرية تريد ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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