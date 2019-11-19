محمد نصرالله: للذهاب إلى قانون انتخاب غير طائفي ونستقيل عندما ندرك أن الأكثرية تريد ذلك

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قام بواجبه ودعا إلى الجلسة، وما حصل صورة من الواقع الحقيقي الّذي يعيشه ​لبنان​ اليوم، ويجب أن نعترف بوجود أزمة اليوم".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، "أنّنا متضامنون مع مطالب الحراك ولا مانع لدينا أن تجرى انتخابات مبكرة، ولكن على أساس أيّ قانون؟ المطلوب الذهاب إلى ​قانون انتخاب​ غير طائفي يجعل لبنان دائرة انتخابيّة واحدة"، موضحًا "أنّنانستقيل عندما ندرك أن أكثريّة الواقع اللبناني تريد ذلك".