الصايغ: السلطة تتراجع امام إرادة المنتفضين وتمسّكهم بمطالبهم المحقة

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "حدثاً بعد حدث، يُثبت شباب وصبايا الانتفاضة أنهم اكثر ذكاءً وحكمةً من حكّامهم المفترض أنهم قيّمون على شؤون البلاد واستحقاقاً بعد آخر تتراجع ​السلطة​ امام إرادة المنتفضين وتمسّكهم بمطالبهم المُحقّة".



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