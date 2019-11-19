النائب حسين تمنى على الحراك عدم التحول لقوة تعطيل لكل المؤسسات

طالب رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ كل السلطات بأخذ مطالب الشعب بعين الاعتبار، كما تمنى على الحراك عدم التحول لقوة تعطيل لكل ​المؤسسات الدستورية​.

واذ تفهم الرفض لاقتراح القانون المتعلق ب​العفو العام​، معتبراً ان المرجح كان اعادته الى اللجان للبحث، اسف النائب حسين لأن تطيير الجلسة طير فرص اقرار قوانين تتعلق بضمان ​الشيخوخة​ و​مكافحة الفساد​ و​الكهرباء​ وغيرها من المواضيع الحيوية التي تأتي في صلب مطالب ​الحراك الشعبي​.

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