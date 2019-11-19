مخابرات الجيش أطلقت جميع من تم توقيفهم اليوم في صيدا على خلفية قطع الطرقات

أطلقت ​مخابرات الجيش اللبناني​ جميع الموقوفين الذين تم اعتقالهم صباح اليوم على خلفية ​قطع الطرقات​ في صيدا واقفال المراكز العامة في المدينة.

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