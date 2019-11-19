شدّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، تعليقًا على القرار الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية، على أنّه "لا توجد دولة فوق القانون الدولي".

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كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو حول القرار الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية: لا دولة فوق القانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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