طالبان تفرج عن أميركي وأسترالي كانا محتجزين في أفغانستان

اسماء السيد - كابول: افرجت حركة طالبان عن رهينتين غربيين محتجزين منذ 2016، في جنوب أفغانستان الثلاثاء، وفق ما ذكرت مصادر من الحركة المتمردة ومسؤول من الشرطة لوكالة فرانس برس.
وقال مصدر في الشرطة "حوالى الساعة العاشرة صباحا أُفرج عن استاذين في الجامعة الأميركية في منطقة نوبهار بولاية زابل، وغادرا زابل جوا على متن مروحيات أميركية". وأكدت ثلاثة مصادر من طالبان في الولاية أن الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس، أفرج عنهما. ولم تعلق السفارة الأميركية في أفغانستان بعد على الأنباء.
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