بومبيو "فخور" بدبلوماسييه ويلتزم الصمت حيال هجمات ترمب









اسماء السيد - واشنطن: أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المتهم بأنه ترك موظفيه يتورطون في القضية الأوكرانية، الإثنين، أنه "فخور" بدبلوماسييه لكنه امتنع عن الرد بشكل واضح على هجمات الرئيس دونالد ترمب، التي تتسم بطابع شخصي في أغلب الأحيان.

وردا على سؤال عن امتناعه عن دعم دبلوماسيين هاجمهم ترمب، قال بومبيو في مؤتمر صحافي "أدافع دائما عن موظفي وزارة الخارجية، أفضل سلك دبلوماسي في تاريخ العالم"، مؤكدا أنه "فخور جدا (...) بفريقي".

ويبدو أن إجراءات العزل التي أطلقها الديموقراطيون ضد ترمب، أضعفت موقع بومبيو، الذي يعد من أعمدة سياسة الرئيس الأميركي الحالي المتهم بأنه مارس ابتزازا لدفع أوكرانيا إلى إجراء تحقيقات حول خصم سياسي أميركي.

ويواجه بومبيو انتقادات لأنه لم يعترض على طلب ترمب وبشكل أوسع لأنه سمح لعمل دبلوماسي موازٍ بإدارة العلاقات مع كييف برعاية رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس.

من جهة أخرى، يواجه بومبيو انتقادات أيضا لأنه لم يدعم السفيرة في كييف ماري يوفانوفيتش، عندما تمكن جولياني من التوصل إلى إقالتها الربيع الماضي، ثم عندما هاجمها ترمب شخصيا وعلنا.

وقال بومبيو إن رحيل يوفانوفيتش وتعيين وليام تايلور قائما بالأعمال في مكانها "لم يتقررا للسماح بأي عمل سيئ". وعبر عن تأييد محدود لعمل السفيرة السابقة، مؤكدا أنها "قامت على كل حال بتطبيق السياسة الأوكرانية الملائمة".

وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية "ان بي سي" أن دونالد ترمب عبر في الفترة الأخيرة وللمرة الأولى عن بعض الاستياء من بومبيو في إطار القضية الأوكرانية، معتبرا أنه مسؤول عن تعيين الدبلوماسيين الذين يدلون حاليا بإفاداتهم في إطار إجراءات اتهامه وعزله.

Advertisements

ولم يستهدف رجل الأعمال السابق بهجماته بومبيو من قبل.

انتقد وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون الأعمال التي أدت إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس الأميركي، مؤكدا أن استخدام نفوذ الولايات المتحدة من أجل تحقيق مصالح شخصية "ليس مقبولا".

وكان تيلرسون الذي أقاله ترمب فجأة العام الماضي، يرد في مقابلة مع قناة "بي بي اس نيوز-آور"، على اسئلة عن الفضيحة التي أدت إلى إطلاق إجراءات العزل.

وقال "بوضوح، طلب تأمين خدمات شخصية واستخدام موارد الولايات المتحدة لذلك ليس مقبولا". وأضاف "إذا حاولت الدفع بمصالحك واستمرت المساعدة الأميركية للخارج، أو الأسلحة الأميركية أو النفوذ الأميركي، فهذا غير مقبول وأعتقد أن الجميع يدركون ذلك".

ومنذ أن اقيل، أوضح تيلرسون أنه واجه عندما كان وزيرا للخارجية، حجب بعض المعلومات عنه في أغلب الأحيان، بما في ذلك بشأن قرارات مهمة. واكد أيضا أنه اضطر لمنع الرئيس من القيام بأمور غير قانونية أيضا.

وقال "كنت مضطرا لأن اقول له +السيد الرئيس أتفهم أنك تريد القيام بهذا الأمر، لكن لا تستطيعون فعل ذلك بهذه الطريقة -- هذا يخالف القانون أو ينتهك الاتفاق+"، مؤكدا أن ذلك كان "يثير استياءه إلى حد كبير".

وبدأ الكونغرس الأميركي الأربعاء الماضي جلسات علنية في إطار التحقيق الهادف الى عزل دونالد ترمب الذي يشتبه باستغلاله السلطة.

وأطلق الديموقراطية إجراءات العزل هذه لاشتباههم بأنه مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، الذي يحظى بفرصة كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.