شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بلد الأمن والأمان.. نائب: تصنيف "جالوب" لم يأت من فراغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، أن إعلان مؤسسة جالوب عن ترتيب مصر ثامنا على العالم فى مؤشر الأمن والأمان لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة مجهودات كبيرة قامت بها الدولة مؤخرا ونجحت فى حربها على الإرهاب.

وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية نجحت بشكل كبير وبنسبة تصل لأكثر من 90% فى القضاء على الإرهاب فى مصر ومواجهته بكل الطرق، لافتا إلى أن مؤسسة مثل جالوب لن تجامل مصر فهى تبنى استطلاعاتها على مقدمات قوية تصل بها إلى هذا الترتيب.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير حديث تضمن تقدم مصر فى مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، حيث حصلت مصر على المركز الثامن عالمياً والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة، وذلك مقارنة بالمركز الـ(16) عالمياً في عام 2018.

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وتصدرت المؤشر سنغافورة أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالمياً والأول عربيا بحصولها على 93 نقطة.

المؤشر يعتمد على ترتيب الدول بحصول كل دولة على درجة من 100، بحيث تلك الحاصلة على أعلى معدل تكون هي الأكثر أمانا.

واعتمدت مؤسسة جالوب، فى تحليلها، على مقابلات مباشرة مع حوالى 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة فى 142 دولة عبر العالم.