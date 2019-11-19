بطنحة.. عبارات “غير مفهومة” بجدران المدينة العتيقة تستنفر الأمن

قررت السلطات المختصة بمدينة طنجة، أمس الاثنين، إعادة نزيل سابق بمستشفى الرازي للأمراض العقلية، إلى المستشفى نفسه، بعدما قام بكتابة طلاسم على جدران بنايات موجودة في المدينة العتيقة، ما خلف استنكارا واسعا من طرف السكان.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن العناصر الأمنية أوقفت المشتبه فيه، في حي أمراح، بعدما توصلت بشكايات عديدة من السكان، بوجود شخص يقوم بكتابة عبارات غير مفهومة على جدران عدد من المنازل، والمحلات التجارية.

وتبين من خلال عملية البحث، والتحقيق مع المشتبه فيه، أن الأمر يتعلق بنزيل سابق بمستشفى الأمراض العقلية، يعاني اضطرابات نفسية، ويتعاطى للمخدرات القوية.