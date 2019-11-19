“إسرائيل” تعلن مشاركة مغربي في مهرجان بالقدس دون علمه.. مروان حاجي يوضح

نفى المنشد المغربي، مروان حاجي، اليوم الثلاثاء، أخبار مشاركته في مهرجان “العود الدولي” بالقدس المحتلة، رغم نشر اسمه ضمن قائمة الفنانين المشاركين.

وأكد مروان حاجي، في تواصله مع “اليوم 24″، أنه غير مشارك في أي تظاهرة في إسرائيل في هذه الفترة، مستغربا وجود اسمه في قائمة الفنانين، المنشورة على مواقع تروج للحدث.

وأضاف مروان حاجي، أنه سيحاول التواصل مع المسؤولين على المهرجان، لمعرفة تفاصيل إدارج اسمه في برنامج المهرجان، الذي يقام بالقدس المحتلة.

وكانت إدارة المهرجان الإسرائيلي، قد أعلنت أن مروان حجي يحيي، يوم 25 نونبر الحالي، فقرة ضمن حفل خاص بالموسيقى الأندلسية، وهو ما جعله متهما بالتطبيع الثقافي، غير أنه ينفي ذلك.