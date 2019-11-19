ماتقيش ولدي: والدة ضحية اغتصاب في القصر الكبير طلبت منا مؤازرة ابنتها بعد اكتشاف أنها حامل- فيديو

فيديو: يونس الميموني

كشف محمد الطيب بوشيبة منسق جمعية “ماتقيش ولدي” بجهة الشمال، الاثنين، أن والدة القاصر التي تعرضت للإغتصاب في القصر الكبير، طالبت بمؤازرة ابنتها بعدما اكتشفت أنها حامل.

وأوضح بوشيبة، أن والدة الضحية وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية في القصر الكبير بعدما تغيبت ابنتها عن البيت منذ أزيد من شهر، قبل أن تعود بشكل مفاجئ إلى حضن والدتها، مباشرة بعد نشر خبر اختفائها بوسائل الإعلام.

وأضاف بوشيبة، أن الضحية تعرضت للاختطاف، وهُتك عرضها من قبل أحد الأشخاص ما نتج عنه حمل، فضلا على أن والدتها اكتشفت لاحقا إدمان ابنتها على مادة المخدرات، التي كان المختطف يداوم على تزويدها بها طيلة فترة احتجازها.