مطالب بالاهتمام بأمهات المرضى النفسيين بالمغرب..يعيشن ضغوطا ومنسيات في منظومة الصحة النفسية

سيسلط مؤتمر “بروفامي”، للصحة النفسية، والذي ستحتضنه مدينة مراكش، يومي الخميس والجمعة المقبلين، الضوء على أمهات المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية.

وفي هذا السياق، وجه البروفسور تيال، نداء من أجل إيلاء الاهتمام بأمهات المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية، داعيا إلى “منحهن الدعم النفسي المناسب”.

وأوضح المصدر ذاته، أن أمهات المرض النفسيين يعيشن ضغوطا ولحظات عصيبة، بسبب عدم فهمن لأمراض أبنائهن، مؤكدا على أنهن منسيات في منظومة الصحة النفسية والعقلية.

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وطالب الخبير في مجال الصحة النفسية والعقلية، في بيان له، “إحداث مراكز لإعادة تأهيل المرضى النفسانيين والعقليين، خاصة مرضى الفصام”، مضيفا أنه “يجب تقديم فرصة لهؤلاء المرضى للوصول إلى العلاج الحقيقي، خاصة وأن عدد مرضى الفصام يقدر 1.5 في المئة من المغاربة، انطلاقا من سن 17 سنة”.

وفي سياق متصل، أوضح البروفسور تيال، أن مراكش ستحتضن مؤتمر “بروفامي” يومي الخميس والجمعة في مراكش، في دورته 20، بعد أن صادق أعضاء الشبكة الفرنكفونية للمكونين بالإجماع في الدورة السابقة بمدينة ديجون الفرنسية على أن تكون الوجهة المقبلة هي المغرب.

ويشار إلى أن هذه الدورة ستنظم تحت شعار “برنامج بروفامي: نحو علاقة تشاركية بين العائلة والمهنيين”، والتي تنظم من طرف جمعية شمس تانسيفت للصحة النفسية بتعاون مع جمعية صلة للصحة النفسية، ومستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ومستشفى الرازي بسلا وكذا مصحة الطب النفسي “فيلا ذي ليلا”، تحت إشراف الجمعية العالمية للطب النفسي الاجتماعي.