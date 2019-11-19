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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محتجون لبنانيون يطاردون أعضاء البرلمان في شوارع بيروت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأعضاء مجلس النواب اللبناني وهم يفرون من المتظاهرين.
ونجح المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني في وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم.
وقالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن اللبنانية حالت دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان في وسط بيروت.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة على بدء تدفق المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، لقطع الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التي كانت قد تأجلت الأسبوع الماضي إلى اليوم.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، وتحديدا في الحادي عشر من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر)، وذلك لدواع أمنية.
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