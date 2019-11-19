- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ميناء أم قصر.. محتجون عراقيون يغلقون مرفأ خور الزبير في البصرة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
قالت وكالة "رويترز" إن محتجين عراقيين أغلقا مرفأ خور الزبير القريب من البصرة.
وأضافت الوكالة أن المحتجين العراقيين الغاضبين اقتحموا مرفأ خور الزبير وقاموا بإغلاقه.
ويوم أمس سد مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله مما أدى لتراجع العمليات بنسبة 50 بالمئة.
وذكرت المصدران أنه في حالة استمرار الحصار حتى بعد الظهر، فإن العمليات ستتوقف كلياً.
وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر إلى التاسع من نوفمبر مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر.
يشار إلى أن ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، يستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ميناء أم قصر.. محتجون عراقيون يغلقون مرفأ خور الزبير في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.