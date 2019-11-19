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الزعتر: حل أزمة قطر لن يكون بكورة القدم بل عبر تنفيذ الشروط الـ13

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن نظام قطر يعيش في زاوية ضيقة يبحث عن مخرج من العزلة التي يعيشها والضغط الاقتصادي المتصاعد.

 

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وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019: يحاول نظام قطر أن يخدع شعبه بأن مشاركة والإمارات والبحرين في خليجي24 بأنه انفراجة في الأزمة.

 

 وتابع المحلل الزعتر: الحل يا تميم لن يكون عبر كرة قدم ، بل عبر تنفيذ الشروط الـ 13.

 

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