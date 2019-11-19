الزعتر: حل أزمة قطر لن يكون بكورة القدم بل عبر تنفيذ الشروط الـ13

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن نظام قطر يعيش في زاوية ضيقة يبحث عن مخرج من العزلة التي يعيشها والضغط الاقتصادي المتصاعد.



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وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019: يحاول نظام قطر أن يخدع شعبه بأن مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في خليجي24 بأنه انفراجة في الأزمة.

وتابع المحلل الزعتر: الحل يا تميم لن يكون عبر كرة قدم ، بل عبر تنفيذ الشروط الـ 13.