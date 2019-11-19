شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المتظاهرون يسيطرون على مناطق داخل العاصمة الإيرانية طهران والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 قالت مصادر صحيفة إن المتظاهرين سيطروا على مناطق داخل العاصمة الإيرانية طهران قبل قليل.

وأضافت المصادر أن مناطق كاملة في طهران أصبحت تحت سيطرة المتظاهرين. Advertisements وأكدت المصادر أقدام المتظاهرين على حرق سيارات الشرطة والباسيج في منطقة "طهرانبارس" في العاصمة. وفي وقت سابق اليوم سقطت معظم مناطق مدينة شيراز بيد المتظاهرون وحوامات الحرس الثوري تجوب سماء المدينة في هذه اللحظات والدخان يتصاعد من ارجاء المدينة. وقطعت سلطات إيران خدمة الانترنت في عموم البلاد بعد امتداد التظاهرات إلى 100 مدينة.

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