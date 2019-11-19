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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد عودة المحافظ "شمسان" إلى تعز بعد وصوله لعدن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
تعز
كشفت مصادر رسمية، عن موعد عودة المحافظ نبيل شمسان إلى تعز بعد وصوله امس إلى العاصمة عدن.
وكان المحافظ شمسان وصل الى العاصمة المؤقتة عدن ، بمعية دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ، الى جانب عددا من الوزراء والقيادات الحكومية.
واكدت المصادر، أن المحافظ سيعود الى تعز خلال الايام القادمة ان شاء الله ، بمجرد انتهاءه من عقد لقاءاته الضرورية مع دولة رئيس الوزراء وبعض الوزراء في العاصمة عدن ، حيث تاتي هذه اللقاءات من اجل بحث ومناقشة وإنجاز بعض الملفات والقضايا الهامة الخاصة بتعز.
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