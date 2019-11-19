تشكيل لجنة من كلية الطب ومكتب الصحة والمختبر المركزي لتشخيص وباء حميات تعز

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

بناء على توجيهات وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي للجهات المختصة بتعز



( مكتب الصحة ، كلية الطب ، المختبر المركزي ) ، وبناء على اللقاء الذي عقده اليوم وكيل اول المحافظة في كلية الطب ومناقشة اسباب انتشار الوباء الفيروسي المتمثل بالحميات ، تم تشكيل لجنة طبية متخصصة من مكتب الصحة وكلية الطب بجامعة تعز والمختبر المركزي بالمحافظة ، وذلك لتشخيص المرض ومعرفة أسباب الوباء والحميات المنتشرة في تعز ومن ثم تحديد العلاج المناسب .

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وفي اللقاء الذي عقده وكيل اول محافظة تعز في كلية الطب ، تم الاتفاق مع عميد كلية الطب أ.د / جمال الحزمي ، قيام كلية الطب عبر المختصين والباحثين في الكلية بالتنسيق مع اللجنة بعمل الأبحاث والدراسات اللازمة بصورة مستمرة للأمراض والأوبئة التي تشهدها مدينة تعز حالياً أو مستقبلاً.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الصحة في المحافظة الدكتور عبدالرحيم السامعي ، ا.د طلال المخلافي رئيس وحدة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة ، والأستاذ عبد الرحمن حاجب امين عام الجامعة ، ومدير عام مكتب الأعلام بالمحافظة نجيب قحطان.