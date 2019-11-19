بالفيديو.. سقوط معظم مناطق مدينة شيراز بيد المتظاهرين

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أكد صحفي أحوازي إن أغلب مدينة شيراز في إيران سقط بيد المتظاهرين اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019.



وكتب الصحافي محمد مجيد الأحوازي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: التطورات الميدانية للاحتجاجات في عموم إيران تشير إلى تقدم مذهل لصالح المتظاهرين الذين ابدعوا في خلق أساليب جديدة لمواجهة الحرس الثوري الإيراني.

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ونقل عن صحفي إيراني: هذه القوات شاركت بقتل مئات الآلاف من السوريين، فمن الطبيعي أن تقوم هكذا وبكل سهولة بقتل الناس في الشوارع.

وتابع: يبدو مدينة شيراز سقطت أغلب مناطقها بيد المتظاهرون وحوامات الحرس الثوري تجوب سماء المدينة في هذه اللحظات والدخان يتصاعد من ارجاء المدينة.