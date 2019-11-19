شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تفتح نيران أسلحتها صوب المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 أطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بقصف مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وبقذائف مدفع B10 بشكل عنيف. Advertisements وأضاف المصدر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع أخرى، مستخدمة الأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 بشكل مكثف. ويتزامن القصف والإستهداف الحوثي مع وهجمات واسعة شنتها المليشيا مؤخراً على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة في محاولة منها لإستعادة السيطرة عليها وباقي المناطق التي خسرتها سابقاً.

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