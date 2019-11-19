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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الهلال الإماراتي ترسل عيادات متنقلة لـ"النجيبة" في المخا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادات طبية متنقلة إلى منطقة النجيبة، لمعالجة الحالات المصابة بمرض حمى الضنك ، والذي عاود بالإنتشار مجدداً في عدد من المناطق.
ويأتي هذا استجابة لنداء الإستغاثة الموجه من مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز بالساحل الغربي ،
وذكر مصدر في الفريق الطبي أن هيئة الهلال تلقت نداء استغاثة من مكتب الصحة بالمديرية، عن عودة انتشار وباء حمى الضنك في بعض المناطق بالمديرية وإصابة مئات الحالات.
وأضاف: ان العيادات المتنقلة سارعت بالإستجابة العاجلة والنزول الميداني إلى المنطقة ومعاينة الحالات المرضية المصابة بمرض حمى الضنك والأمراض الوبائة الأخرى ، وقدمت العلاجات المجانية لهم.
مؤكداً، أن الفريق الطبي سيستمر في معالجة المرضى وتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين حتى القضاء على هذا الوباء الذي يفتك بأرواح أبناء المنطقة وخصوصاً الأطفال . من جانبهم عبّر الأهالي والسكان في المنطقة عن بالغ الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على إستجابتها السريعة لنداء الإستغاثة ، وعلى الجهود التي تبذلها في مكافحة الوباء مؤكدين أن الهلال الأحمر الإماراتي كان ولا يزال السبّاق إلى إنقاذ حياة المواطنين ، بتقديم المساعدات العلاجية والإغاثية والإنسانية لهم .
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