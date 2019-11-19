هيئة الهلال الإماراتي ترسل عيادات متنقلة لـ"النجيبة" في المخا

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادات طبية متنقلة إلى منطقة النجيبة، لمعالجة الحالات المصابة بمرض حمى الضنك ، والذي عاود بالإنتشار مجدداً في عدد من المناطق.



ويأتي هذا استجابة لنداء الإستغاثة الموجه من مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز بالساحل الغربي ،

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وذكر مصدر في الفريق الطبي أن هيئة الهلال تلقت نداء استغاثة من مكتب الصحة بالمديرية، عن عودة انتشار وباء حمى الضنك في بعض المناطق بالمديرية وإصابة مئات الحالات.

وأضاف: ان العيادات المتنقلة سارعت بالإستجابة العاجلة والنزول الميداني إلى المنطقة ومعاينة الحالات المرضية المصابة بمرض حمى الضنك والأمراض الوبائة الأخرى ، وقدمت العلاجات المجانية لهم.

مؤكداً، أن الفريق الطبي سيستمر في معالجة المرضى وتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين حتى القضاء على هذا الوباء الذي يفتك بأرواح أبناء المنطقة وخصوصاً الأطفال . من جانبهم عبّر الأهالي والسكان في المنطقة عن بالغ الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على إستجابتها السريعة لنداء الإستغاثة ، وعلى الجهود التي تبذلها في مكافحة الوباء مؤكدين أن الهلال الأحمر الإماراتي كان ولا يزال السبّاق إلى إنقاذ حياة المواطنين ، بتقديم المساعدات العلاجية والإغاثية والإنسانية لهم .