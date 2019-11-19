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قصف حوثي عشوائي بمناطق متفرقة بالتحيتا جنوب الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

شنت مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف عشوائي على منازل المواطنين في مناطق متفرقة من الجبلية التابعة لمديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

 وذكرت مصادر محلية في الجبلية ان المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل صوب منازل المواطنين جنوب المنطقة ، وسقطت بشكل عشوائي على البلدة الصحراوية.

 

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 وأفادت المصادر عن تعرض منازل ومزارع المواطنين شرق الجبلية للإستهداف الهستيري من قبل مليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة عيار 23 ، والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وبأسلحة معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا.

 

 وأكدت المصادر أن عمليات القصف والإستهداف التي قامت بها المليشيات الحوثية في أكثر من منطقة بالجبلية خلفت أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين ، علاوة على حالة الخوف والذعر والهلع في صفوف المدنيين وخصوصاً النساء والأطفال .

 

 

 

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